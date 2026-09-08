Политолог Маркелов назвал давление Трампа на Зеленского «тактикой удава»

Политолог Сергей Маркелов охарактеризовал стратегию Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому как метод удушения удавом.
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