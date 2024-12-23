В Совфеде предложили обязать маркетплейсы проверять возраст покупателя

Обращение в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы проверять через «Госуслуги» возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых направил сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.
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