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ИА Регнум

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Российские танкисты уничтожили группировку ВСУ на добропольском направлении

Российские танкисты уничтожили группировку ВСУ на добропольском направлении

Российские военные с участием танкового экипажа 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвали попытку прорыва группы ВСУ на технике на добропольском направлении.

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