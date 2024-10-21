Египту был присвоен статус страны, свободной от малярии

Египет официально объявлен страной, свободной от малярии. Это достижение стало результатом почти столетних усилий египетского правительства и народа в борьбе с этим заболеванием, которое присутствует в стране с древних времен.
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