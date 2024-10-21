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Египту был присвоен статус страны, свободной от малярии

Египту был присвоен статус страны, свободной от малярии

Египет официально объявлен страной, свободной от малярии. Это достижение стало результатом почти столетних усилий египетского правительства и народа в борьбе с этим заболеванием, которое присутствует в стране с древних времен.

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