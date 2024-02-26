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Всего за сутки будут сваривать корпуса для мини-АЭС по новой технологии

Всего за сутки будут сваривать корпуса для мини-АЭС по новой технологии Британская промышленная компания Sheffield Forgemasters презентовала новую технологию изготовления корпусов для мини-АЭС.

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