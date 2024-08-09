Главные новости СВО: Уничтожение сил ВСУ под Сумами, какие спецы выбивают наёмников в Курской области, освобождение сёл Донбасса, украинские смертники на Херсонщине, 9 августа

После тяжёлых боёв освобождены несколько населённых пунктов ДНР, в Херсонской области совершена очередная попытка десантироваться на Кинбурнскую косу, подкрепления для наших военных уже в Курской области — сводка СВО в дайджесте Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)