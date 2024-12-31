NYP: в команде Трампа попросили политиков не писать в соцсети без согласования

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзи Уайлс, обратилась к кандидатам на высокие должности в администрации с просьбой не публиковать ничего в социальных сетях без согласия советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате.
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