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NYP: в команде Трампа попросили политиков не писать в соцсети без согласования

NYP: в команде Трампа попросили политиков не писать в соцсети без согласования

Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзи Уайлс, обратилась к кандидатам на высокие должности в администрации с просьбой не публиковать ничего в социальных сетях без согласия советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате.

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