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Девушка

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Пять устаревших модных правил, которые мешают выглядеть современно

Пять устаревших модных правил, которые мешают выглядеть современно

Стиль — это не свод законов, высеченных в камне, а скорее живой организм, который дышит, меняется и подстраивается под ритм нашей жизни.

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