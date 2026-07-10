Антикрестовый поход дебильных социопатов, внуков нелюдей-нацистов на истребление Народа России

Владимир Михеев. Третий крестовый поход Европы против России?Можно не утруждать себя скрупулёзными поисками на просторах Интернета свидетельств того, что милитаристская риторика европейских политиков разного ранга превратилась в рутинный нарратив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии