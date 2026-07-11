Чехия, Германия, Польша — украинцы бегут, но нигде их не ждут

Чехи относятся к украинцам так же, как поляки. Украинка, прожившая в Чехии 28 лет, рассказывает, что украинцев в этой стране также считают нежеланными гостями Сейчас даже боишься ответить на звонок в магазине и заговорить по-украински - сразу кто-нибудь крикнет: дуй на Украину.