Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллерист заявил, что боевики ВСУ «не рвутся» в Красный Лиман

Артиллерист заявил, что боевики ВСУ «не рвутся» в Красный Лиман

Командир огневого взвода гаубичной батареи 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Добрый рассказал о ситуации в Красном Лимане (ДНР).

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