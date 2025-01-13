«Полное отсутствие уважения к фанатам»: THQ Nordic без предупреждения резко подн...

«Полное отсутствие уважения к фанатам»: THQ Nordic без предупреждения резко подняла цены на классические игры Gothic в Steam и GOGНа фоне приближающегося релиза горячо ожидаемого ремейка фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Alkimia Interactive в сервисе Steam подорожала оригинальная трилогия игр серии Piranha Bytes.