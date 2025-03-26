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ФАТХ призвал ХАМАС передать контроль сектора Газа Палестинской администрации

ФАТХ призвал ХАМАС передать контроль сектора Газа Палестинской администрации

ФАТХ требует от радикалов ХАМАС уступить управление сектором Газа Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом.

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