БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бандеровцы из «Азова"* в Турции получают по $728 долларов в сутки, но этого им мало

Бандеровцы из «Азова"* в Турции получают по $728 долларов в сутки, но этого им мало

«Волына» и «Редис» на курорте ни в чем себе не отказывают и просят оплатить отдых семьям Юрий Енцов На фото: заместитель командира полка «Азов"* капитан Иван Игнатьев, Екатерина Прокопенко, жена командира полка «Азов"* и офицер разведотдела полка «Азов"*, младший лейтенант Илья Самойленко (слева направо), январь 2023 года (Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Шатилов Богдан Безпалько Станислав Тарасов Боевики батальона «Азов"* получают в Турции по 728 долларов в сутки, а также надеются на халяву для своих семей.

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