Суд Екатеринбурга оставил на свободе доцента УГГУ, обвиняемого в дискредитации русской армии

Суд избрал меру пресечения для Сергея Абрамова, который был задержан 31 октября.Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил на свободе доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова, которого обвиняют в дискредитации русской армии.