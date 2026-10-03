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Госдолг США за полтора месяца вырос еще на 21,5 трлн руб.

Госдолг США за полтора месяца вырос еще на 21,5 трлн руб.

Государственный долг США превысил 3350 трлн руб., свидетельствуют данные Министерства финансов США, опубликованные 3 октября на официальном сайте ведомства.

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