Каладзе: Грузия не хочет слушать упреки за отказ открыть второй фронт против РФ

Грузия стремится быть партнером Евросоюза, но не намерена выслушивать упреки за отказ открыть второй фронт против России.
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