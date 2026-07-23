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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Амура» Крутов: «У омоложения гораздо больше плюсов, но если вся КХЛ омолодится, тогда зачем нам МХЛ? В команде должно быть минимум 5-10 опытных хоккеистов»

Нападающий « Амура » Андрей Крутов, арендованный у « Торпедо », поделился мнением касательно омоложения КХЛ .

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