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Регионы России

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МВД раскрывает новые схемы мошенничества с банковскими картами на маркетплейсах

МВД раскрывает новые схемы мошенничества с банковскими картами на маркетплейсах

Депутат Государственной Думы Антон Немкин разъяснил, что мошенники звонят россиянам под видом сотрудников маркетплейсов и просят сообщить код из СМС для якобы предотвращения списания денег за хранение несущестующих заказов.

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