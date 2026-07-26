МВД раскрывает новые схемы мошенничества с банковскими картами на маркетплейсах

Депутат Государственной Думы Антон Немкин разъяснил, что мошенники звонят россиянам под видом сотрудников маркетплейсов и просят сообщить код из СМС для якобы предотвращения списания денег за хранение несущестующих заказов.
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