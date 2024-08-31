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«Настоящий сын Родины»: Пушилин и Толстыкина вспомнили Захарченко в день его гибели

«Настоящий сын Родины»: Пушилин и Толстыкина вспомнили Захарченко в день его гибели

Искренне любил Донбасс 31 августа 2018 года в результате взрыва взрывчатки, заложенной украинскими спецслужбами в донецком кафе «Сепар», погиб первый руководитель самопровозглашенной на тот момент Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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