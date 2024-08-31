Искренне любил Донбасс 31 августа 2018 года в результате взрыва взрывчатки, заложенной украинскими спецслужбами в донецком кафе «Сепар», погиб первый руководитель самопровозглашенной на тот момент Донецкой народной республики Александр Захарченко.
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