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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баландин о «Тракторе»: «Иностранцы должны забивать каждую игру. Они должны быть сильнее наших, иначе какой смысл? Игроки совершают ошибки, которые не делают в молодежных командах»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал три поражения команды по ходу прошедшей домашней серии.

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