Дональд Трамп высмеял немощность Джо Байдена

Бывший американский президент спародировал нынешнего лидера страны и отметил, что тот "не доберётся до начала игры", имея ввиду гонку на президентских выборахЭкс-президент США Дональд Трамп жестоко посмеялся над Джо Байденом, который постоянно попадает в неловкие ситуации.