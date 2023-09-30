Дональд Трамп высмеял немощность Джо Байдена

Бывший американский президент спародировал нынешнего лидера страны и отметил, что тот "не доберётся до начала игры", имея ввиду гонку на президентских выборахЭкс-президент США Дональд Трамп жестоко посмеялся над Джо Байденом, который постоянно попадает в неловкие ситуации.
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