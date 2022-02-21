Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в сбыте мефедрона

Оперативниками по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Дубна в результате мероприятий у одного из домов по Октябрьскому проезду были задержаны двое молодых людей 22 и 23 лет, которые по внешним признакам находились в состоянии наркотического опьянения.
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