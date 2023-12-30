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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генри Сехудо: «10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова. Хотел назвать сына в его честь»

«В этот день 10 лет назад мы потеряли Бесика Кудухова, одного из величайших борцов всех времени. Я всегда стремился победить его, но мой рекорд против него 1-4.

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