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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Смагин: «Непомнящий будет одним из фаворитов на турнире претендентов»

«Давайте дождемся окончательного списка от Международной шахматной федерации, потому что Фируджу еще не объявили участником, хотя, на мой взгляд, он должен им стать.

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