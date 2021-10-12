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Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии обязал вакцинировать 80% населения региона

Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии обязал вакцинировать 80% населения региона

Главный санитарный врач по Карачаево-Черкесии (КЧР) Сергей Бескакотов постановил вакцинировать от COVID-19 80% населения региона до 7 декабря 2021 года.

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