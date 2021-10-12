Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии обязал вакцинировать 80% населения региона

Главный санитарный врач по Карачаево-Черкесии (КЧР) Сергей Бескакотов постановил вакцинировать от COVID-19 80% населения региона до 7 декабря 2021 года.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии