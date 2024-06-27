Чью сторону заняла дочь Алсу Микела – матери или отца

Певица Алсу и ее муж Ян Абрамов решили разойтись после 18 лет совместной жизни. В браке артистка родила троих детей, и одна из них, 16-летняя Микелла, уже начинает свою собственную карьеру и стала известной благодаря участию в шоу “Голос.
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