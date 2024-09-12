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Уж лучше в тюрьму. Солдаты ВСУ дезертируют из-под Покровска – наказание их не пугает

Уж лучше в тюрьму. Солдаты ВСУ дезертируют из-под Покровска – наказание их не пугает

© AP Photo / Efrem Lukatsky1,2K прочтений Вчера В подразделениях ВСУ, воюющих под Покровском, все больше дезертиров, пишет Seznam zpravy.

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