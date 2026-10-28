Юморные рассказы Телефон на тумбочке взорвался «дзынь-дзынь-дзынь». Я оторвался от отчёта, который начальник ждал ещё вчера, и прочитал: «Кирилл задонатил 100 рублей».
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