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Пирвели: бывшего президента Грузии Саакашвили доставили в Горийский военный госпиталь

Пирвели: бывшего президента Грузии Саакашвили доставили в Горийский военный госпиталь

ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь, где он будет лечиться после длительной голодовки, сообщает телекомпания "Пирвели".

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