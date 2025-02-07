«Филадельфия» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 5:17. Команда Тортореллы идет на последнем месте в дивизионе

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Сегодня «Флайерс» уступили «Вашингтону» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 53 очка в 56 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.