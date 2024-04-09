Маленький хабаровчанин Даниил Каминский стал победителем первенства России по шахматам

В возрастной группе до 10 лет Даниил Каминский из Хабаровска феерично заявил о себе в блиц-турнире, где после восьми побед подряд потерпел два поражения, но благодаря дополнительным показателям все же занял первое место.
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