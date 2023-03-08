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Тэйлор Дженкинс о дате возвращения Джа Морэнта: «Неуважительно говорить о сроках в его ситуации»

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после игры с «Лейкерс» заявил, что на данном этапе не готов назвать дату возвращения в команду звездного разыгрывающего Джа Морэнта.

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