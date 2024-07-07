Бывший офицер ВВС Британии раскрыл секрет Киева на страницах UK Defence Journal

На страницах UK Defence Journal бывший офицер ВВС Британии раскрыл секрет Киева. Впрочем, информация оказалась раскрытым секретом, скорее, для западной публики.
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