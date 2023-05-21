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В Санкт-Петербурге состоялся ежегодный парад ретроавтомобилей

В Санкт-Петербурге состоялся ежегодный парад ретроавтомобилей

В этом году программа фестиваля состояла из трех частей: старт, пробег и выставка с участием более 300 исторических образцов техники из частных коллекций и музеев, а также транспортных компаний из регионов России и зарубежных стран.

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