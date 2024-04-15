Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Первая отправка новобранцев в рамках весеннего призыва состоялась в военном комиссариате ВВО в Чите

Первая отправка новобранцев в рамках весеннего призыва состоялась в военном комиссариате ВВО в Чите

Перед отправкой в воинские части Восточного военного округа (ВВО) личный состав молодого пополнения будет обеспечен военной формой одежды, продовольственным пайком, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх