Первая отправка новобранцев в рамках весеннего призыва состоялась в военном комиссариате ВВО в Чите

Перед отправкой в воинские части Восточного военного округа (ВВО) личный состав молодого пополнения будет обеспечен военной формой одежды, продовольственным пайком, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.
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