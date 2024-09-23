Комплексы известных людей: чего стеснялись Наполеон, Петр I и Джоли

Использованы материалы: REUTERS/Louisa Gouliamaki, скриншот видео, Global Look Press.Scherl Кто бы мог подумать, что многие знаменитости, которых считают эталоном красоты, на самом деле страдают от комплексов неполноценности? Вот, например, Анджелина Джоли.