Комплексы известных людей: чего стеснялись Наполеон, Петр I и Джоли

Использованы материалы: REUTERS/Louisa Gouliamaki, скриншот видео, Global Look Press.Scherl Кто бы мог подумать, что многие знаменитости, которых считают эталоном красоты, на самом деле страдают от комплексов неполноценности? Вот, например, Анджелина Джоли.
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