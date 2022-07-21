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Против ВСУ начали применять усиленные «Ланцеты»: СМИ

Против ВСУ начали применять усиленные «Ланцеты»: СМИ

Российские военные в рамках спецоперации начали применять для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью, сообщил РИА Новости информированный источник.

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