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Медведев vs мигранты: Преемник № 1 внезапно напомнил о себе

Медведев vs мигранты: Преемник № 1 внезапно напомнил о себе

Замглавы Совбеза призвал к борьбе с гастарбайтерами Вера Жердева На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачё Михаил Делягин Неужели власть прозрела? Неужели дошло, что дешевая бесправная трудовая сила — это, конечно, выгодно некоторым владельцам бизнеса, но на всех остальных действует как красная тряпка на быка? Все, в данном случае, — это огромное количество граждан: и сотрудники правоохранительных органов, которым приходится бороться с этническими преступными группировками, и горожане, неожиданно оказывающиеся в иноязыкой и инокультурной среде, и представители рабочих специальностей, вытесненные мигрантами с трудового рынка.

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