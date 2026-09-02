«Молю Бога, чтобы нас вернули»: Третьяк готовит почву для возвращения на чемпионаты мира

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что организация использует все юридические инструменты для возвращения русских хоккеистов на международную арену.
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