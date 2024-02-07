Опального американского журналиста могут на родине в США упрятать за решетку

﻿﻿Американский журналист Такер Карлсон, приехавший в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, может быть назван иностранным агентом у себя на родине и посажен в тюрьму, заявил российский президент, заявил член Совета развития Александр Ионов.