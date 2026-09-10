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Мировое обозрение

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С 1 октября повысят пенсии. Кого ждёт плановая индексация, доплаты и надбавки

С 1 октября повысят пенсии. Кого ждёт плановая индексация, доплаты и надбавки

С 1 октября часть российских пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты. Первыми в очереди на прибавку — военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств.

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