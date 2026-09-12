В Воронеже на Крынина произошло серьёзное ДТП, LADA Granta «разорвало напополам»

Очевидцы опубликовали фото и видео, на которых LADA Granta буквально разорвана напополам. Однако при каких обстоятельствах и когда именно автомобиль получил такие повреждения, не уточняется.
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