Ностальгия по советскому. Социологи о том, что заставляет россиян тосковать по СССР

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНостальгия по советскому. Социологи о том, что заставляет россиян тосковать по СССР автор - Дискурс Опросы общественного мнения показывают, что всё больше россиян тоскуют по советским временам.Вернуться к статье4113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPLPavel LuspekaevНачал читать эту простыню, дошёл до фамилий тех, кто будет мне "объяснять" про СССР - и бросил читать на фиг. Недобитые твари, готовые обгадить всё за иудины сребреники.ИИринаЯ тоже . Нашли "объективного оценщика " СССР -Чубайса .Александр СеменовУ карты бывшего Союза С обвальным грохотом в груди Стою. Не плачу. Не молюсь я. А просто нету сил уйти. Я глажу горы, глажу реки, Касаюсь пальцами морей. Как будто закрываю веки Несчастной Родины моей…Ингерман Ланскаяэто карта РОССИИИ. ... а совдепия - это экзема на теле России. эту мерзость Русский Народ содрал с Земли Русской и сейчас залечивает раны от язв заразы, занесённой из европИЛИван ЛихачевКакая же Вы глупая!Православный Коммунист Православный КоммунистУ НЕЁ ПРОСТО СПЕРМА ОБАМЫ ВМЕСТО МОЗГА . поэтому она и чёрная нигерка !Михаил МолчевЧто за херня??? В Советском Союзе прошли мое детство, отрочество и юность, прошу не считать плагиатом от одноименного творения Льва Толстого. Нынешний бордель и в подметки не годится Великому и могучему СССР!Румина Мавлеева (Саитова)Пройдена — возврата точка миром пройдена, Пройдена — мир сей не ведал полумер. Родина — я по тебе тоскую Родина, Родина — погибший мой СССР. Канула — мечта о светлом, в Лету канула, Канула — ведь в людях был сильнее зверь. Правила — теперь другие в жизни правила, Правила — наживы правила теперь. Силою — теперь повсюду правят силою, Силою — купить на свете всё стремясь. Лживою — туманя мозг идеей лживою, Лживою — моралью, скрыв порока грязь. Прошлое — мне не купить билета в...Николай ПетровИрина52Антикоммунисты разрушили страну, в которой люди верили в светлое будущее и создали страну,где, кроме идиотов, никто власти больше не верит и ничего хорошего не ждетПравославный Коммунист Православный КоммунистКомментарий скрытОлег ГолубевДавайте возьмем всё лучшее из СССР и России и соединим вместе. Можно добавить лучшее из других стран и времён.Ингерман Ланскаязабирай!Лев СивохинНельзя в одну телегу запрячь коня и трепетную лань.Ирина52А в мире, где все продается и все покупается, ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ?ИИринаА кому в деградировавших ,обнищавших ,вымирающих Государствах на территории бывшего СССР "а сейчас лучше ,чем в СССР "? Только преступникам ,никчемным паразитам , врагам своей страны и народа ,спекулянтам ,обогащающимся за счет народа . Среди них нет ни одного патриота .ООолег олейникДо глубины души возмущён Чубайсятами !!! Два брата - ДЕГЕНИРАТА ! Хотя для себя они высосали из страны всё , что хотели ! Их сознательное навязывание для России рыночных отношений очень дорого обошлись для народа ! Они показательно обливали грязью Сталина , который в самые тяжелейшие времена сумел сохранить и восстановить государство , против которого был настроен весь западный мир ! Все их деяния оскверняли Россию и её народ !!!ГусЕнаКогда сдашь квартиру государству?ООолег олейникТебе , что жить негде ?ООолег олейникТебе , что жить негде ?ООолег олейникТебе , что жить негде ?Ирина52Этому, воровскому? ДУРАКОВ НЕТ. А вот советскому - сей момент! Пусть ОНО оплачивает коммунальный ремонт и заботиться о том, чтобы таких как я не обманывали жулики и через подложные документы не лишали крыши над головой...Ингерман Ланскаяграмотного и умного сложно обмануть! ..... а вот тупого и безграмотного ... как два пальца об асфальт - период кашпировских-чумаков-мммм-селенги это продемонстрировалbianka БелаяПропаганда? Не поняла, нынешним властям нужна пропаганда почившего СССР? Или эта пропаганда идет " из-за бугра", чтобы посеять недовольство граждан России властями ( для этого все средства хороши). Ну а ещё одна причина ностальгии на поверхности: скучающие по СССРу вошли в возраст, когда головной мозг начинает претерпевать старческие изменения, отсюда ложные воспоминания, трава, которая была зеленее и девки молоде. Ну а часть молодёжи, не любящая трудиться, вдохновляется рассказами стариков о бесплатных квартирах, колбасе за 2-20, всеобщем равенстве и братстве.Эдуард ФилипповРазвалу СССР , радуются гопники , дабы паразитизм в почёте.ВВВиктория ВикторияДостаточно посмотреть на представленные фото, особенно, братца Чубайса, и все ясно - можно не читать...ИЛИван ЛихачевБред сивой кобылы.Евгений ГоголевЭти эксперты Чубайс и К°, при СССР были бы постоянными пациентами в дурке. Настольгия по СССР у людей потому что тогда была справедливость, небыло такого расслоения, добрые были времена.vi viКогда же вы успокоитесь? ВСЕ. И, те и другие. ТОСКА - это чувство каждого. Чувства все в душе. И, у всех и каждого оно своё. И, только. Коллективная тоска - это скорбь. Народная тоска - это психоз.Лев СивохинВ нашей стране властвует эпоха первоначального накопления капитала. Если Европа этот путь прошла как-бы безболезненно. за счет разграбления колоний. Наша страна переживает накопление капитала за счет дикого разграбления государственного имущества и обнищания народа. Отсюда и ноги растут без всяких заумных экономических выкладок.Аркадий АлександровКонкретная характеристика! Англия - за 300-а лет, Франция - за 200-и, мы - благодаря Сталину и Берия - за 20-ть.Алексей СмирновПропаганда? Да власти боятся лишний раз произносить слова СССР, социализм. коммунизм и т.д. Если они будут слишком часто использовать их в своих речах. то через год уже 80% населения будет тосковать по социализму, а ещё через год мы его вернём в качестве внутриполитической системы.Ингерман Ланскаяпечалька для экс-совков и их младо последышей - савейскай нищеты не желает уже мин.60% населения России и с каждым годом их становится всё больше и больше.... это то и вводит в истерику вышепомянутых "вечно вчерашних"Алексей СмирновВынужден не согласиться, ведь нищеты при капитализме не желает 100% населения.Ингерман Ланскаяпри капитализме от нищеты можно подняться - к бедности, к приличному благосостоянию, к богатству.... в сацыализьме путь только из нищеты к бедности , уровень личного благосостояния строго регламентируется и контролируется, частная собственность запрещена и пр. пр. ....несостоятельность камунизьма в сравнении с капитализмом Исторически Доказана.... оспаривать это ....не умноАлексей СмирновПри капитализме все не смогут подняться выше бедности, или Вы не знали? Вы уже выбрали кто останется там? Кто будет контролировать эти процессы? Вы не в состоянии привести ни одного доказательства. так что не несите чепухи.Александр ПоповЖлобам и барыгам всё равно не понять.JZJuliana ZaharovaПропаганда как раз "противосовковая" со всех дырок.ЕНевгений начисСтатья надуманная, Левада центр,Чубайс,Чечель люди известной ориентации Одно понятно страна развивается,осознаёт себя. Все будет хорошо,только нужно без резких движений,войн!Православный Коммунист Православный КоммунистКомментарий скрытПравославный Коммунист Православный КоммунистИнгерман Ланская → Ирина52 30 октября, 2:36 грамотного и умного сложно обмануть! ..... а вот тупого и безграмотного ... как два пальца об асфальт - период кашпировских-чумаков-мммм-селенги это продемонстрировал))))) ПОЭТОМУ НАВЕРНО ГРЕФ ТАК ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ !!...Комментировать
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