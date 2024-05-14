В МВД предупредили о новом обмане с пенсиями

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они звонят по телефону, представляются сотрудниками Социального фонда и заявляют об обнаруженном неучтенном стаже, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.