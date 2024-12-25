Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы.

Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы.

Никол Пашинян Армянский премьер Пашинян летит в Россию второй раз за две недели. 13 декабря он был в Москве, а уже 25 декабря под Петербургом примет участие в саммите СНГ и лично проведет заседание Евразийского экономического совета.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Так ведь не приехал же, больным сказался)
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1 д.
валерия
Неужели  мы вновь раскроем  ему эти &quot; объятия&quot;? После того как он уже не раз поворачивался к нам своей ж....й
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20 час.
Лш
Лариса шумбасова
Когда уже сама игрушка под названием Сорос сломается !!! Или он Кащей бессмертный ??? Страшила американский !!!!!!
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15 час.

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