Четверо лыжников погибло под лавиной во Франции

Смертоносная лавина в регионе Овернь в центральной Франции. Четверо лыжников из близлежащего клуба погибли и трое получили ранения, находясь вне трассы с гидом Агентство Франс Пресс в ЛионеВс, 25 февраля 2024 г.
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