«Ренн» предложил «Барселоне» 10 млн евро плюс 20-25% при перепродаже за защитника Файе

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ренн» готов заплатить «блаугране» 10 млн евро с учетом бонусов, а также перечислить каталонцам 20-25% от суммы в случае перепродажи сенегальца.