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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Австралия ни разу не проигрывала Италии в финалах Кубка Дэвиса. Сегодня – 3.10

Австралия сыграет с Италией в финале Кубка Дэвиса. Сборные встречались в 1960, 1961 и 1977 годах – каждый раз сильнее оказывались австралийцы.

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