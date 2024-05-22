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Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне

Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне

Легковушка с пьяным водителем протаранила ворота генконсульства России в Бонне. Обложка © Telegram / Генконсульство России в Бонне Легковой автомобиль врезался во въездные ворота Генерального консульства России в немецком Бонне, повредив металлическую конструкцию.

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